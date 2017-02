"Allen Beschäftigten wird das Angebot gemacht, in Schweinfurt weiterzuarbeiten", sagte Timo Günther, Sprecher der IG Metall Bayern, am Freitag. Am dortigen Standort - der rund 30 Kilometer entfernt liegt - werden 180 neue Arbeitsplätze in der Produktion geschaffen. Man gehe davon aus, dass nicht all ...

Den vollständigen Artikel lesen ...