Mit einem Kursplus von gut 11 Prozent zählt die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) im bisherigen Jahresverlauf zu den Top-Performern im Nebenwerte-Index SDAX. Auf Jahressicht konnte der Börsenwert um mehr als 45 Prozent gesteigert werden. Dazu passt, dass das Unternehmen nach einem gelungenen Jahresauftakt den Ausblick für das im September endende Geschäftsjahr 2016/17 gerade noch einmal bestätigt hat. Bei einer solchen Bilanz werden natürlich auch die Trader bei wikifolio.com hellhörig. Mittlerweile ist der Titel schon in 350 wikifolios enthalten. Gerade in den vergangenen Tagen war eine verstärkte Nachfrage zu erkennen. Reinhard Deutsch ("xiluc") ist auf die Aktie allerdings schon vorher aufmerksam geworden. Am späten...

Den vollständigen Artikel lesen ...