Vier Tage, über 2.300 Aussteller, rund 50.000 Fachbesucher - und der Discounter NORMA, der auch 2017 als Deutschlands bester Bio-Händler ausgezeichnet werden will. Ob das klappt, zeigt die Messe BIOFACH, die vom 15. bis 18. Februar in Nürnberg stattfindet und bei der die große Bio-Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) wieder im besonderen Blickpunkt steht.



Das Ergebnis in den zurückliegenden Messejahren fiel jedes Mal eindeutig aus: Seit 2010 haben die erfahrenen DLG-Tester auf jeder BIOFACH-Messe den NORMA-Bio-Produkten das klar beste Zeugnis ausgestellt. Schon sieben Mal in Folge durfte sich dieser Discounter darüber freuen, dass kein anderer deutscher Lebensmittelhändler mehr Auszeichnungen für die Qualität seiner Bio-Produkte bekam. Konkret waren es 214 Medaillen, die der in diesem so wichtigen Sortiment seit langem engagierte Bio-Pionier NORMA auf der letzten Messe in Nürnberg erhielt. Mit Spannung wird nun das aktuelle Medaillen-Ranking zur BIOFACH 2017 - der weltgrößten Leitmesse für biologisch erzeugte Waren - erwartet, wobei sich NORMA auch diesmal die Chance auf einen Spitzenplatz ausrechnet.



Immer neue bio-zertifizierte Lebensmittel anzubieten und die Kunden auch bei der fleischlosen Ernährung aktiv zu unterstützen, ist ein wichtiger Baustein in der NORMA-Unternehmensphilosophie. Eine Vielzahl erstklassiger Bio-Produkte in praktisch allen Warengruppen ist in den bundesweit aktiven NORMA-Filialen ständig verfügbar - und auch im Angebot von verlässlich zertifizierten veganen Lebensmitteln ist das Unternehmen besonders aktiv.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 stationären Discountern am Markt. Im online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z.B. auch Top-Weine, Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



