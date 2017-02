Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. Februar 2017 (Woche 7)/10.02.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



- Horror auf Burg Hohenzollern - der Psychothriller "A Cure for Wellness", der den Stammsitz der Preußen als Kulisse nutzt, kommt ins Kino



- R2-D2 in Weil am Rhein - der Original-Droide aus "Star Wars" ist einer von 200 Exponaten der Ausstellung "Hello, Robot. Design zwischen Mensch und Maschine"



- !Adelante! in Heidelberg - das ibero-amerikanische Theaterfestival lenkt den Blick auf einen Kontinent voller Widersprüche und Potenziale



- Sehen, lesen, hören - in der Ausstellung "Unter freiem Himmel" treffen Landschaftsgemälde aus sieben Jahrhunderten auf zeitgenössische Texte



- Schlendern, schauen, kaufen - mit 200 Galerien aus elf Ländern lädt die art Karlsruhe wieder zur Messe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst



- Die Elite der Barockmusik - die Internationalen Händel-Festspiele feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit Stars aus aller Welt



Mittwoch, 01. März 2017 (Woche 9)/10.02.2017



21.00 Die Retter vom Feldberg



Helfer in Not Erstsendung: 20.01.2016 in SWR/SR



Wanderer und Radfahrer zieht es im Sommer in den Schwarzwald. Gerade für diejenigen, die vor hochalpinem Gebirge zurückschrecken, ist der Feldberg eine gute Alternative. Doch viele unterschätzen die Tücken, die auch hier lauern. Adrian Probst, Landesvorsitzender der Bergwacht, macht diese Erfahrung immer wieder: "Die Leute denken: Der Schwarzwald ist harmlos. Das führt dazu, dass sie sich leichtsinnig in Gefahr begeben." Wenn sich die Freizeitsportler verletzen, verirren oder Herz und Kreislauf bei schwüler Hitze schlapp machen, muss die Bergwacht ausrücken. Doch Caro Schütz, die einzige Ärztin im Team, ist nicht immer vor Ort. Seitdem sie im Krankenhaus arbeitet, hat sie immer weniger Zeit. Schlecht für die Verunglückten, denn die Bergretter dürfen dann nur einen Bruchteil der medizinisch notwendigen Hilfe leisten, etwa keine Schmerzmittel geben oder Intubationen zur Beatmung durchführen. Die jungen Helfer arbeiten allesamt ehrenamtlich, sie opfern ihre gesamte Freizeit und zahlen Kleidung und Ausrüstung oft aus der eigenen Tasche. Und die finanzielle Lage spitzt sich zu. Die Bergwacht muss aus ihren Räumlichkeiten ausziehen und eine neue Bleibe finden. Keine einfache Aufgabe. Adrian Probst tauscht deshalb immer öfter die Bergwacht-Jacke gegen Anzug und Krawatte, um Politik zu betreiben. Er will bewirken, dass vor allem das Land die Bergwacht mit deutlich mehr Geld unterstützt.



Samstag, 18. März 2017 (Woche 12)/10.02.2017



16.30 Eisenbahn-Romantik



Dampfreise in die Karpaten Folge 898



"Mit Dampf auf Breit- und Schmalspurgleisen in die Karpaten" - dies ist das Thema der Fünf-Tage-Reise im Oktober 2016. Teilnehmer sind begeisterte Hobbyfotografen verschiedenster Nationalitäten. Die Reise beginnt in der Zentralukraine, in dem kleinen Provinzbahnhof Ladyschin rund 300 Kilometer südlich von Kiew. Zunächst steht eine sowjetische Breitspurlokomotive vor dem Zug, die unterwegs rechts und links der Trasse immer wieder für große Aufregung sorgt: Eine Dampflokomotive hat man hier schon lange nicht mehr gesehen. An Tag zwei heißt es "zusammenrücken": In Rudnycja warten zwei polnische Reisewaggons und eine sowjetische Dampflok der Baureihe GR, was so viel bedeutet wie "germanskaja reparazja" - diese Schmalspurloks wurden im Rahmen der Reparationsentnahmen nach 1947 von den Sowjets in Potsdam-Babelsberg gebaut. Die Fahrt auf einer der letzten drei Schmalspurstrecken der Ukraine endet in Haivoron. Der Nachtzug No 136 von Odessa nach Lemberg bringt die Reisegruppe ins Huzulenland, nach Kolomyja. Es folgen drei Tage mit der Dampflokomotive L 3535, auch sie eine Russin. Bei den vorherrschenden niedrigen Temperaturen ist ihre Dampfsäule weithin sichtbar. Auf einer der schönsten Gebirgsbahnen der Ukraine mit zahlreichen Brücken, Tunnel und Viadukten geht es durch die faszinierende Landschaft der Karpaten. "Eisenbahn-Romantik" hat die Reise begleitet - ein Abenteuer, bei dem alle Dampfliebhaber voll auf ihre Kosten kommen.



Sonntag, 19. März 2017 (Woche 12)/10.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



15.15 (VPS 15.14) Einblicke in die Wilhelma Erstsendung: 17.04.2015 in SWR/SR



Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285, svenja.trautmann@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2