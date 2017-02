Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die in der siebenten Börsenwoche, vom 13. bis zum 17. Februar 2017, veröffentlicht werden. So liegt der Fokus der Börsianer zunächst auf der jüngsten Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in Japan, Deutschland und der Eurozone. Außerdem werden der ZEW-Konjunkturindex für Deutschland sowie Einzelhandelsdaten aus den USA erwartet. Daimler, Allianz u.a. legen Zahlen vor.