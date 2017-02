München (ots) - Frank-Walter Steinmeier gilt als beliebtester Politiker Deutschlands. Nun soll er die Nachfolge von Joachim Gauck antreten und am Sonntag zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden. Doch ist er der richtige Bundespräsident in rauen Zeiten? Und welche Akzente kann und muss Steinmeier setzen?



Zu Gast bei Anne Will:



Hannelore Kraft (SPD), Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalen Andreas Scheuer (CSU), Generalsekretär Gregor Gysi (Die Linke), Bundestagsabgeordneter Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim Gorki Theaters Berlin, nimmt am Sonntag an der Bundespräsidenten-Wahl teil Ulf Poschardt, Chefredakteur von WeltN24



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de