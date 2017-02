Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen von 53,65 auf 53,58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die französische Bank habe es geschafft, vier Quartale in Folge solide Resultate zu präsentieren, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer Studie vom Freitag. Das letzte Jahresviertel sei sogar stark ausgefallen, so dass er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 erhöht habe./la/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0105 2017-02-10/16:20

ISIN: FR0000130809