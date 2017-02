Stuttgart - Auf dem Kupfermarkt drohen in den zwei großen Kupferminen Escondida in Chile und Grasberg in Indonesien nennenswerte Produktionsunterbrechungen, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Auch in Peru sei mit Las Bambas eine der großen Minen derzeit von Protesten im Land betroffen. Angesichts der Größenordnungen der drohenden Förderausfälle könnte sich der für dieses Jahr auf dem Kupfermarkt erwartete Angebotsüberschuss in Höhe von rund 80 Tsd. Tonnen möglicherweise in ein Defizit verwandeln, was tendenziell steigende Preise zur Folge hätte. Allerdings habe der Markt auf dem derzeitigen Niveau ein entsprechendes Szenario nach Einschätzung der Analysten bereits weitestgehend eingepreist. (10.02.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...