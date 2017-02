BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt Kanadas Premierminister Justin Trudeau am kommenden Freitag im Bundeskanzleramt. Neben bilateralen Fragen seien auch "die internationale Lage" sowie Handel und die Weltwirtschaft Thema des Treffens, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit. Das Gespräch im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens dürfte sich zudem um die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump drehen, der Trudeau zuvor am Montag im Weißen Haus in Washington empfängt.

Seine zweitägige Reise nach Europa führt Trudeau vor dem Besuch in Berlin auch ins französische Straßburg. Dort soll er am Donnerstag vor dem Europäischen Parlament auf Einladung von Parlamentspräsident Antonio Tajani als erster Premierminister Kanadas eine Rede halten. Nach der Begegnung mit Merkel am Freitag reist Trudeau nach Hamburg weiter, um als Gast am traditionellen Matthiae-Mahl teilzunehmen - dem wohl ältesten weltweit noch gefeierten Festmahl./jot/DP/he

