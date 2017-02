Hagen (ots) - Wenn doch alles so einfach wäre: Mal eben ein paar Ordnungsamtsmitarbeiter schulen, sie mit Taschenlampe, Uniform und Handschellen ausrüsten - und schon ist es gelöst, das Personalproblem der Polizei. So simpel ist die Sache natürlich nicht. Denn: Erstens haben sich die Städte jahrelang einen Wettbewerb geliefert im Abbau von Planstellen. Den Kommunen fehlen schon jetzt Kräfte in den Ordnungsämtern. Wo soll die Verstärkung also herkommen? Zweitens haben viele Rathaus-Mitarbeiter aus nachvollziehbaren Gründen offenbar kein Interesse daran, Streife zu laufen und sich mit den Schattenseiten des Daseins auseinanderzusetzen. Sonst wären sie ja vielleicht Polizisten geworden. Es ist richtig, die Beamten von administrativen Arbeiten zu entlasten. Einige Tätigkeiten könnten in der Tat zivile Kräfte übernehmen. Das gilt aber nicht für hoheitliche Aufgaben. Die sind zu wichtig, um sie Hiwis zu überlassen. Hilfssheriffs mit Waffen darf es nicht geben.



