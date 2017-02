In der Wochensicht ist vorne: Fraport 3,45% vor Lufthansa 2,98%, Lockheed Martin 2,39%, Boeing 2,36%, Airbus Group 1,87%, Flughafen Wien 1,26%, TUI AG -0,04%, FACC -1,07%, Air Berlin -1,64%, Thomas Cook Group -4,5% und Kuoni -8,04%. In der Monatssicht ist vorne: FACC 11,08% vor Flughafen Wien 8,62% , Lufthansa 8,1% , Boeing 4,5% , Fraport 2,99% , Lockheed Martin 1,71% , Air Berlin 0,67% , TUI AG 0,07% , Airbus Group -1,84% , Thomas Cook Group -4,37% und Kuoni -8,28% . Weitere Highlights: Lockheed Martin ist nun 7 Tage im Plus (3,85% Zuwachs von 250,9 auf 260,55). Year-to-date lag per letztem...

