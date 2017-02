In der Wochensicht ist vorne: Silver Standard Resources 4,82% vor Goldcorp Inc. 2,62%, Barrick Gold 1,11%, Chevron -0,46%, K+S -0,8%, Royal Dutch Shell -1,06%, Exxon -1,22%, Gazprom -2,72%, BP Plc -2,96% und Rio Tinto -3,78%. In der Monatssicht ist vorne: Goldcorp Inc. 16,39% vor Silver Standard Resources 14,27% , Barrick Gold 12,85% , Rio Tinto 7,96% , K+S 1,41% , Chevron -1,66% , Exxon -3,97% , Royal Dutch Shell -4,97% , Gazprom -7,35% und BP Plc -10,84% . Weitere Highlights: Chevron ist nun 3 Tage im Plus (1,49% Zuwachs von 111,39 auf 113,05). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Silver Standard...

Den vollständigen Artikel lesen ...