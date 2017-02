In der Wochensicht ist vorne: SolarEdge 6,72% vor Phoenix Solar 4,21%, JinkoSolar 3,8%, First Solar 2,18%, Canadian Solar 1,43%, Hanwha Q Cells 0,13%, Trina Solar -0,59%, SMA Solar -2,42%, SolarCity -3,63% und SolarWorld -7,6%. In der Monatssicht ist vorne: Trina Solar 5,63% vor Phoenix Solar 3,33% , SolarEdge -0,37% , First Solar -1,62% , Hanwha Q Cells -2,08% , JinkoSolar -4,03% , SolarCity -4,45% , Canadian Solar -4,68% , SMA Solar -9,45% und SolarWorld -29,1% . Weitere Highlights: SolarEdge ist nun 4 Tage im Plus (9,76% Zuwachs von 12,3 auf 13,5), ebenso Trina Solar 3 Tage im Plus (1,91% Zuwachs von 9,94 auf...

