In der Wochensicht ist vorne: RBI 3,81% vor EVN 2,27%, Immofinanz 1,45%, Dr. Bock Industries 0%, Warimpex 0%, Gurktaler AG VZ 0% und Uniqa -1,6%. In der Monatssicht ist vorne: RBI 15,93% vor Uniqa 2,67% , Dr. Bock Industries 0% , Gurktaler AG VZ -0,08% , EVN -1,8% , Warimpex -3,49% und Immofinanz -6,72% . Weitere Highlights: EVN ist nun 3 Tage im Plus (2,82% Zuwachs von 11,16 auf 11,48). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs RBI 26,87% (Vorjahr: 27,75 Prozent) im Plus. Dahinter Warimpex 7,79% (Vorjahr: 15,79 Prozent) und Uniqa 6,67% (Vorjahr: -4,32 Prozent). Immofinanz -5,08% (Vorjahr: -11,8 Prozent) im Minus. Dahinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...