Richard David Precht, Peter Wohlleben, Matthias Wolfschmidt oder die ZDF-Doku Terra X: Selten wurde so viel über Tiere nachgedacht. Die Wahrheit ist: Da ist viel Heuchelei dabei. Ein Kommentar über unseren größten Makel.

Millionen Zuschauer ergötzten sich an den vergangenen sechs Sonntagen um 19.30 Uhr an der ZDF-Dokumentationen "Eine Erde - viele Welten". Dort wurden Bilder gezeigt, die es so noch nicht gab. Selten hat es so viel Spaß gemacht, sich Tiere anzuschauen. Aber es wurden eben nicht nur "viele Welten" vorgestellt, sondern vor allem "verherrlichte Welten". Ein Treppenwitz: Teilweise wurde an Orten gedreht, die es so inzwischen nicht mehr gibt - ohne dass die Macher ein Wort über den Raubbau an der Umwelt verloren. Das Schlimme ist, dass dies womöglich sogar noch das kleinere Übel ist im Vergleich zur sonst üblichen Zeigefingermoral.

Der Zuschauer soll offenbar nicht verstört werden. Die abträgliche Wirkung von zu viel Realität im Hinblick auf die Quotenentwicklung ist allseits bekannt. So ist es vermutlich auch kein Wunder, dass sich Peter Wohllebens Buch "Das Seelenleben der Tiere" besser verkauft als "Tiere Denken" von Richard David Precht. Förster vor Philosoph, obwohl das Buch des Letzteren ungefähr 13 Klassen besser ist.

Sehen wir das Positive: Seit dem Hype um das famose Buch "Tiere essen" von David Safran Foer wurde nicht mehr so viel über Tiere geschrieben. Und noch nie wurden TV-Dokumentationen mit so einem Aufwand betrieben. Und es ist wahrlich nicht so, dass der Leser daraus nicht klare Schlüsse ziehen kann. Peter Wohlleben erklärt, wie ähnlich sich Mensch und Tier sind. Der Förster erklärt sich zum "Dolmetscher", der das Verhalten der Tiere übersetzt. Er macht deutlich, bis zu welchem Grad sie ähnlich empfinden wie wir und warum sie eben keine "Sachen" sind. Das hilft und ist ein wertvoller Beitrag.

Richard David Precht erklärt unter anderem, wo die Gemeinsamkeiten enden: "In der gegenwärtigen Moral und Rechtsordnung ist der Unterschied ...

