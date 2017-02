Salad Rage Salah wollte in den USA Lastwagen fahren. Das war seine Vorstellung von Freiheit nach seinem bisherigen Leben in einem Flüchtlingslager. Trumps Einreiseverbot hat seine Hoffnung zerstört.

"Ich habe kein Leben, keine Hoffnung", sagt Salad Rage Salah. Er sitzt in einem Transitzentrum in Kenias Hauptstadt Nairobi. Alles, was der 29-jährige Somalier noch besitzt, ist in einen Koffer gepackt. 25 Kilogramm. So viel hätte er in die USA mitnehmen dürfen.

Jetzt wird sein Gepäck nach Sprengstoffen durchsucht und abgewogen. Nicht für den Flug nach Kansas im US-Bundesstaat Missouri, sondern die Reise zurück in das Flüchtlingslager in Kakuma, im Norden Kenias. Nachdem US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für mehrere islamische Länder verordnet hat, sieht es für Somalier schlecht aus - trotz Visums.

Es geht ein wenig chaotisch zu auf dem Parkplatz des Geländes, das von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) geleitet wird. Mehr als 100 Flüchtlinge sind in dem Transitlager. Koffer werden in einen Lastwagen gehoben. Dann werden sie wieder herausgezerrt. Sie müssten noch einmal kontrolliert werden, sagt eine junge Somalierin erklärend und rollt mit den Augen.

Salah war zwei Jahre alt, als ...

