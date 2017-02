FRANKFURT (Dow Jones)-- Auch wenn die Zeiten des stürmischen Wachstums vorbei sind, ist die Deutsche Wohnen nach wie vor am Kapitalmarkt präsent. "Wir sind ständig im Markt, um unsere Finanzierung zu optimieren", sagte Philip Grosse, der neue CFO der Deutsche Wohnen AG im Interview der Börsen-Zeitung in der Samstagausgabe. Mit den revolvierenden Kreditfazilitäten und dem im Vorjahr aufgelegten Commercial-Paper-Programm - dem ersten in der Immobilienwirtschaft hierzulande - könne der MDax-Wert binnen Wochenfrist auf eine Liquidität von fast 1 Mrd. Euro zurückgreifen, versichert der Finanzchef. Dabei sei die rasche Expansion nach den gescheiterten Zukäufen von Conwert und LEG sowie dem Übernahmeversuch von Seiten der Vonovia erst einmal zu Ende.

February 12, 2017

