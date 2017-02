Nachdem nun auch endlich Goldman Sachs deutlich höhere Kupfer-Preise in naher Zukunft erwartet, konnte das Metall am Freitag einen entscheidenden Punktsieg verzeichnen. Deutlich höhere Kurse für kupferproduzierende Unternehmen dürften in den kommenden Woche die Folge sein! Investors Inside Leser wissen ja schon seit langem, spätestes aber seit meinem Artikel vom 29.01.17, dass ich den Kupfer-Chart... Der Beitrag Freeport McMoRan Aktie - Kupfer bricht aus! erschien zuerst auf Investors Inside.

Den vollständigen Artikel lesen ...