Im autoritär geführten Turkmenistan lädt der Präsident seine Bevölkerung zur Wahl. Es gibt so viele Kandidaten wie noch nie, fast alle Wahlberechtigten stimmen ab. Für Beobachter steht das Ergebnis aber schon lange fest.

Im Wüstenstaat Turkmenistan wird die Wiederwahl des autoritären Staatschefs Gurbanguly Berdimuhamedow mit einem haushohem Vorsprung erwartet. Die offizielle Beteiligung an der Abstimmung in dem abgeschotteten zentralasiatischen Land lag nach Schließung der Wahllokale bei rund 97 Prozent, wie die Wahlkommmission in der Hauptstadt Aschchabad staatlichen Medien zufolge bekanntgab. Ergebnisse sollen frühestens am Montag veröffentlicht werden.

Die rund 3,2 Millionen Wahlberechtigten der Ex-Sowjetrepublik konnten unter neun Kandidaten entscheiden. Bei keiner Präsidentschaftswahl zuvor gab es so viele Bewerber für das Amt. Darunter befinden sich neben Parlamentsabgeordneten ...

