Trump schickt die Wall Street auf neue Allzeit-Hochs - alles nur ein Strohfeuer? Wahlmarathon in Europa könnte zur Belastung werden. Börsen in Osteuropa boomen. Rohstoffe vor dem Comeback. von Andreas Männicke Der US-Präsident Donald Trump zündete ein Feuerwerk an Dekreten und setzte damit zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit sein Wahlprogramm um - ganz zum Leidwesen vieler westlicher Politiker und politischer Gegner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...