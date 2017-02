Düsseldorf (ots) - Die Linke hat den neu gewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, sich für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland einzusetzen. "Das wichtigste ist, dass Steinmeier als zentrales Thema den Zusammenhalt in Deutschland, Europa und in der Welt setzt", sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Wenn er dort Akzente setzt, wird er auch Unterstützung von der Linken bekommen", betonte Bartsch.



