Einst als Anti-Korruptionskämpfer gefeiert, wird Perus Ex-Präsident selbst wegen Bestechung gesucht. Er soll von Brasiliens Bauriesen Odebrecht Geld bekommen haben. Israels Regierung will ihm die Einreise verweigern.

Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte peruanische Ex-Präsident Alejandro Toledo ist weiterhin auf der Flucht. Israels Regierung versicherte, dass sie dem der Korruption bezichtigten Ex-Staatschef die Einreise verweigern werde. "Toledo wird nur nach Israel kommen können, wenn seine Angelegenheiten in Peru geklärt sind", teilte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Sonntag mit. In Peru war zuvor berichtet worden, der 70-Jährige plane, sich nach Israel abzusetzen.

Toledo war zuletzt in San Francisco in den USA gesichtet worden. Medienberichten zufolge sollen er ...

