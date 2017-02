Zahlen, Zahlen, Zahlen: Barrick Gold, Inflation, Wirtschaftswachstum - Wochenausblick

Nach Trump's Ankündigung, schon bald "phänomenale" Steuerpläne bekannt zu geben, ist die Trump-Euphorie an den Börsen zurückgekehrt. In dieser Handelswoche wird eine Reihe von Konjunkturdaten ganz oben auf der Agenda der Investoren stehen, wie die Inflationsdaten für Deutschland und die USA, sowie das Wirtschaftswachstum der Euro-Zone. Bei den Unternehmensergebnissen stehen jene der Deutschen Börse sowie die von Barrick Gold im Vordergrund.



Montag

Montagfrüh werden sich Investoren zuerst die Daten zum Wirtschaftswachstum Japans anschauen. Laut den Schätzungen ist die Wirtschaft im vierten Quartal um annualisiert 1,1 Prozent gewachsen, nach 1,3 Prozent für das dritte Quartal. Der annualisierte Wert wird errechnet, indem man die Veränderung gegenüber dem Vorquartal mit dem Faktor vier multipliziert. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront heute sehr ruhig.



Dienstag

Die Daten aus China zu Produzentenpreisen und Inflation, sowie aus Deutschland zu Inflation und Wirtschaftswachstum werden sich Investoren Dienstagfrüh als erstes anschauen. Um 11 Uhr werden die Daten zum Wirtschaftswachstum der Euro-Zone stark im Fokus der Investoren stehen. Im vierten Quartal soll die Wirtschaft um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen sein, nach 0,4 Prozent für das dritte Quartal. Ebenfalls um 11 Uhr wird der ZEW-Index für Deutschland veröffentlicht. Investoren schauen vor allem auf die Erwartungskomponente des Index. Sie soll im Februar auf 15 Punkte gesunken sein, nach 16,6 Punkten für Januar. Um 14.30 Uhr werden die US-Produzentenpreise bekannt gegeben. Der Häusermarktindex des Branchenverbandes der Hausbaufirmen NAHB bildet um 16 Uhr den Abschluss des heutigen Zahlenregens.





Mittwoch

Am Mittwoch legt die Deutsche Börse die vorläufigen Ergebnisse für 2016 vor. Um 14.30 Uhr werden die US-Daten zur Inflation und den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht. Im Januar sollen die US-Verbraucherpreise um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein, nach 2,1 Prozent für Dezember. Damit hätte sich die Inflation weiter beschleunigt. Wegen des starken Anstiegs der Ölpreise ist die Inflation möglicherweise stärker gestiegen als erwartet. Für die Einzelhandelsumsätze wird ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat vorhergesagt. Die Daten zur Industrieproduktion werden um 15.15 Uhr veröffentlicht. Volkswirte prognostizieren ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach einem Anstieg um 0,8 Prozent für Dezember. Um 16.30 Uhr werden die US-Öllagervorräte bekanntgegeben. Heute legt Barrick Gold die Ergebnisse vor.



Donnerstag

Heute ist Bilanzpressekonferenz bei der Deutschen Börse. Die Daten aus den USA zu den Neubaubeginnen werden am Donnerstag um 14.30 Uhr veröffentlicht. Die Neubaubeginne sollen um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat auf eine Jahresrate von 1,23 Mio. Einheiten gestiegen sein. Die Baugenehmigungen sollen ebenfalls leicht geklettert sein. Gleichzeitig wird auch der Einkaufsmanagerindex der Notenbank von Philadelphia bekannt gegeben.



Freitag

Am Freitag ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig. Den Zahlenregen schließt auch in dieser Woche die US-Ölservicefirma Baker Hughes, wenn sie um 19 Uhr die Zahl der in den USA aktiven Ölbohrtürme bekanntgibt.



