DAX - Geht die Erholung weiter? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Der DAX startete am Freitag positiv in den Handel und kletterte auf ein Tageshoch bei 11.718 Punkten. Dieses Hoch erreichte der Index sehr früh und drehte danach nach unten. Am Nachmittag fiel er auf ein Tagestief bei 11.643 Punkten ab. Von dort aus kletterte er noch einmal leicht. Damit entfernte sich der Index weiter von dem gebrochenen Abwärtstrend ab 26. Januar 2017. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:10 Uhr) Der DAX hat das Potenzial, die kurzfristige Aufwärtsbewegung seit dem Tief vom 07. Februar 2017 fortzusetzen und in Richtung 11.780-11.800 Punkte anzusteigen. Allerdings sollte er nicht unter das Tief vom Freitag abfallen, da sonst...

