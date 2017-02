Mensch und Maschine Software SE legt vorläufige Zahlen für 2016 vor

Mensch und Maschine Software SE legt vorläufige Zahlen für 2016 vor Hoher Gewinnzuwachs und starker Cashflow

- Rohertrag +8,2% / EBIT +46% / Nettogewinn +68% - Eigene Software/Dienstleistung treiben Wertschöpfung

Wessling, 13. Februar 2017 - Durch hohes organisches Wachstum bei eigener Software und Dienstleistung, vor allem in den Bereichen CAM, BIM und PDM, und mit konsequenter Kostendisziplin konnte der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) 2016 einen neuen Rohertragsrekord erzielen, Betriebs- und Nettogewinn deutlich steigern und einen starken operativen Cashflow erwirtschaften.

Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz auf ca. EUR 167 Mio (Vj 160,38 / +4,1%) und der Rohertrag auf den neuen Rekordwert von ca. EUR 91,4 Mio (Vj 84,52 / +8,2%), mit einem starken Beitrag von ca. EUR 44,7 Mio (Vj 39,58 / +13%) aus der eigenen Software. Der Systemhaus-Rohertrag lag bei ca. EUR 46,7 Mio (Vj 44,94 / +4%), davon ca. EUR 25,7 Mio (Vj 22,10 / +16%) aus MuM-Dienstleistung. Insgesamt stieg der Rohertrag aus eigener Software und Dienstleistung um gut 14% auf ca. EUR 70,4 Mio (Vj 61,68), während wegen der laufenden Umstellung von Verkauf auf Vermietung der Rohertrag aus Autodesk-Software auf ca. EUR 21,0 Mio (Vj 22,84 / -8%) nachgab.

Das Betriebsergebnis EBITDA vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern kletterte überproportional zum Rohertrag auf ca. EUR 15,7 Mio (Vj 12,81 / +23%), wobei die Software ca. EUR 10,6 Mio (Vj 8,21 / +29%) und das Systemhaus ca. EUR 5,1 Mio (Vj 4,60 / +10%) beisteuerten. Noch höher fiel wegen der stark gesunkenen PPA-Amortisation der Zuwachs beim Konzern-EBIT aus, das um rund 46% auf ca. EUR 12,4 Mio (Vj 8,47) kletterte. Die operative Rendite erhöhte sich beim EBITDA auf etwa 9,4% (Vj 8,0%) und beim EBIT auf ca. 7,4% (Vj 5,3%).

Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter sprang um rund 68% auf ca. EUR 6,5 Mio (Vj 3,87) bzw. 40 Cent (Vj 24) pro Aktie. Bereinigt um nicht zahlungswirksame Belastungen aus PPA-Amortisation und latenten Steuern von ca. EUR 1,6 Mio (Vj 2,28) bzw. 10 Cent pro Aktie (Vj 14) ergeben sich ca. EUR 8,1 Mio (Vj 6,15) bzw. 50 Cent (Vj 38) pro Aktie.

Der operative Cashflow lag bei ca. EUR 14,6 Mio bzw. rund 90 Cent / Aktie. Im Vorjahreswert von EUR 14,73 Mio war ein Sondereffekt in Höhe von EUR 3 Mio enthalten. Rein operativ übertraf der Cashflow also sogar noch das starke Vorjahresniveau, so dass die Dividende höchstwahrscheinlich auf 35 Cent (Vj 25 / +40%) erhöht werden kann.

MuM-CEO Adi Drotleff ist vor allem mit dem Eigengeschäft sehr zufrieden: "Gut 14% organisches Wachstum bei eigener Software und Dienstleistung ist ein hervorragender Wert. Mit hohen Gewinnzuwächsen und einem starken Cashflow sind wir auch 2016 wieder unserem Mittelfrist-Ziel eines EPS von über einem Euro ein gutes Stück nähergekommen."

Hinweis: Die wirtschaftsgeprüften Zahlen, die auf der Bilanzpressekonferenz am 13.3.2017 veröffentlicht werden, können von den vorläufigen Zahlen abweichen.

