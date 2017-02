adesso übernimmt SAP-Beratungshaus UnitCon GmbH vollständig und baut Geschäft im Bereich Customer Engagement & Commerce aus

adesso übernimmt SAP-Beratungshaus UnitCon GmbH vollständig und baut Geschäft im Bereich Customer Engagement & Commerce aus

Die adesso AG führt wie angekündigt die Übernahme des IT-Beratungs- und Entwicklungsunternehmens im Bereich SAP Customer Engagement, Business Analytics und HANA durch. Mit den Gesellschaftern der UnitCon GmbH aus Darmstadt wurde am vergangenen Freitag ein entsprechender Kaufvertrag in Darmstadt unterzeichnet. Der Kaufpreis im mittleren einstelligen Millionenbereich wird vollständig aus bestehenden liquiden Mitteln, insbesondere aus der Ende 2016 erfolgreich durchgeführten Barkapitalerhöhung gezahlt. Das profitable und schuldenfreie Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr rund 1 Mio. EUR EBIT und eine EBIT-Marge von über 20 %. Die akquirierte Gesellschaft wird vollständig und zeitnah in das adesso-Tochterunternehmen ARITHNEA GmbH integriert. Hier werden die Verkäufer das gemeinsame Geschäft in verantwortungsvollen Rollen weiter entwickeln.

Durch die Akquisition stärkt adesso die Tochtergesellschaft ARITHNEA strategisch im Bereich SAP Customer Engagement, Business Analytics und HANA und baut die bestehenden Aktivitäten im Bereich Customer Engagement & Commerce (CEC) aus. Die UnitCon GmbH verfügt als erfahrenes SAP-Beratungshaus über fundiertes Prozess- und Technologie-Know-how für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Marketing und Vertrieb. UnitCon ist SAP Silver Partner und bringt eine tiefgreifende Expertise für SAP Hybris und SAP Business Intelligence Lösungen mit ein. ARITHNEA komplettiert mit den Leistungen von UnitCon das eigene Portfolio rund um das Thema Customer Engagement & Commerce. Durch das hinzugewonnene Know-how verfügt ARITHNEA als eines der ersten Unternehmen der DACH-Region über ein durchgängiges Angebot des SAP Hybris Portfolios aus einer Hand. Dies macht ARITHNEA zu einem der Marktführer für Beratung und Einführung von SAP Hybris Lösungen. Die bestehende Partnerschaft von ARITHNEA mit SAP wird durch den Zusammenschluss weiter intensiviert.

Bereits vor der gemeinsamen Marktbearbeitung haben beide Unternehmen in einer synergetischen Partnerschaft zusammengearbeitet. Für die rund 30 Mitarbeiter der UnitCon eröffnen sich innerhalb der adesso Group nun neue Perspektiven. Sie erhalten die Möglichkeit, größere und komplexere Projekte zu realisieren. Die beiden Geschäftsführer von UnitCon bleiben auch weiterhin in verantwortlicher Position tätig: Markus Blau wird als Business Unit Manager Customer Engagement & Commerce in Darmstadt und Partnermanager SAP fungieren. Benedikt Bonnmann wird die neue Niederlassung von ARITHNEA in Darmstadt leiten, das Thema Business Intelligence weiter ausbauen und in das Management Board von ARITHNEA aufrücken.

Über die adesso Group Die adesso Group ist mit über 2.000 Mitarbeitern und einem erwarteten Jahresumsatz von über 250 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.

Über ARITHNEA Als Experte für das digitale Business berät ARITHNEA (www.arithnea.de) Unternehmen bei ihren Marktstrategien, kreiert unverwechselbare Markenwelten und entwickelt integrierte IT-Lösungen. Damit schafft ARITHNEA ganzheitliche Kundenerlebnisse über sämtliche Kommunikationskanäle und Ländergrenzen hinweg. Als zuverlässiger strategischer Partner begleitet ARITHNEA Unter-nehmen auf ihrem gesamten Weg zur digitalen Reife.

Die Spezialisten von ARITHNEA verfügen neben strategischer, fachlicher, technischer und kommunikativer Kompetenz über eine international anerkannte Projektmanagement-Zertifizierung sowie umfassende Erfahrungen aus zahlreichen Projekten. Unternehmen wie BSH Hausgeräte, Fressnapf, KION Group, Knorr-Bremse, Ottobock, Robert Bosch, Schaeffler und Telefónica Germany (o2) vertrauen auf ihr Know-how.

ARITHNEA beschäftigt über 200 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Neubiberg bei München und ist in Bremen, Dortmund, Frankfurt, Jena und Stuttgart vertreten. Das Unternehmen ist Teil eines erfolgreichen Partnernetzwerks und unter anderem Partner von Adobe, e-Spirit und SAP Hybris.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

