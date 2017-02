In den letzten vier Wochen setzten Gewinnmitnahmen in der Aurubis-Aktie ein. Der Wert prallte zudem an der oberen Begrenzung eines langfristigen Aufwärtstrendkanals nach unten ab um in der vergangenen Woche einen seit dem Sommer 2016 und somit mittelfristigen Aufwärtstrend zu testen. Der Rücksetzer der letzten Wochen kann allerdings noch als Pullback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...