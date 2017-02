Von Inti Landauro

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi hat den Verkauf eines Portfolio von fünf Medikamenten an den kleineren lokalen Konkurrenten Ipsen für 83 Millionen Euro vereinbart. Damit erfüllt Sanofi einen Teil der Auflagen der Kartellhüter, um Vermögenswerte von Boehringer Ingelheim zu kaufen.

Nach dem Vertrag wird Ipsen die Vertriebsrechte an einem Schmerzmittel, einem krampflösenden Mittel, einem Abführmittel und zwei Hustenlösern in acht europäischen Ländern kaufen. Die Fertigung wird von Drittparteien zur Verfügung gestellt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Ipsen kündigte an, die Akquisition mit bestehender Liquidität und Kreditlinien zu finanzieren.

Die Europäische Kommission hatte den geplanten Spartentausch zwischen Boehringer Ingelheim und Sanofi im August unter Auflagen genehmigt: Sanofi erhält den Großteil des Selbstmedikationsgeschäft von Boehringer Ingelheim und tritt im Gegenzug ihr Tiergesundheitsgeschäft ab. Dafür müssen die beiden Unternehmen Geschäftsbereiche in diversen Ländern veräußern.

