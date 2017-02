Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Bereits in den ersten Minuten stieg der DAX über die Marke von 11.700 Punkten. Oswald Salcher von Flatex ist optimistisch. Die Rahmenbedingungen für einen weiteren Anstieg sind seiner Meinung nach gut. "Im Lauf der Woche sind die 12.000 Punkte möglich", so Salcher. Im Interview mit Moderator Marco Uome blickt Salcher außerdem auf jüngsten Entwicklungen bei Volkswagen und die Zahlen von Leoni.