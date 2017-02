Nach einem neuerlichen Rekordhoch des Dow-Jones-Index an der Wall Street in New York bekommt heute auch der DAX Aufwind. So kletterte das deutsche Börsenbarometer am Morgen über die Markte von 11.700 Punkten. Unterdessen konnte der MDAX ein neues Allzeithoch erklimmen. Stärkster Gewinner im Nebenwerteindex ist Stada. Es zeichnet sich ein Bieterwettstreit um den Arzneimittelhersteller ab. Analystenempfehlungen bewegen zudem die Aktien von ProSiebenSat.1 und Wacker Chemie. Holger Scholze berichtet.