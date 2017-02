Die Lufthansa bekommt am Heimatflughafen neue Konkurrenz: Mit Wizz Air will nun eine weitere Billigfluglinie Frankfurt anfliegen. Branchenprimus Ryanair wird in einem Monat erstmals vom Rhein-Main-Flughafen fliegen.

Nach Ryanair wagt sich mit der osteuropäischen Wizz Air die nächste Billigfluglinie an den Lufthansa-Heimatflughafen Frankfurt. Wizz Air werde am Dienstag auf einer Pressekonferenz am größten deutschen Airport über die Erweiterung des Streckennetzes informieren, teilte die Fluggesellschaft aus Budapest am Montag mit. Die ...

