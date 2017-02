Bad Marienberg - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) (ISIN DE000A0Z23G6/ WKN A0Z23G), Berlin, hat ihren Anteil an der in Würzburg ansässigen Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH, den sie über die gemeinsam mit Sony Music betriebene Gold Entertainment GmbH hielt, veräußert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

