Ein ruhiger Handelskalender hat zu einer Stabilisierung auf den Märkten gesorgt, wobei politische Ereignisse dominiert haben. Donald Trump hat die Märkte, durch die Ankündigung einer möglichen Steuerreform innerhalb der nächsten Monate, in Aufruhr versetzt. Das hat dem US Dollar einen dringend benötigten "Boost" gegeben und den US Indizes geholfen neue Allzeithochs zu erreichen. Der US Dollar wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...