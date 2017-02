Laut Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR hat Steico seine Hausaufgaben gemacht. So wurde beispielsweise an den Kostenschrauben gedreht. Deshalb rechnet der Experte jetzt auch damit, dass Steico die Marge nachhaltig in zweistellige Regionen führen wird. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin äußert sich Schröder außerdem zu ADVA Optical, GFT Technologies, Cancom und Technotrans. Die komplette Sendung finden Sie hier.