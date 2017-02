Maria Enzensdorf - EVN: Vergleich der EVN Bulgaria im Zusammenhang mit der Abgeltung der Ökostrom-Mehrkosten in Bulgarien - Positiver Effekt auf das Konzernergebnis 2016/17 - AnleihenewsMit Vereinbarung vom 13. Februar 2017 wurde ein Streit zwischen der EVN Bulgaria EC EAD (die "EVN Bulgaria") und der staatlichen bulgarischen Elektrizitätsgesellschaft NEK (die "NEK") hinsichtlich umstrittener Aufrechnungen außergerichtlich verglichen, so die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN) in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

