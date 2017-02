Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Nacka Strand,den 13.2.2017. (pta022/13.02.2017/16:30) - Der Verwaltungsrat der

Gesellschaft TRIG gibt bekannt:



Auf der Hauptversammlung am 9. und 10. 2.2017 für das Geschäftsjahr 2015

beschlossen die Aktionäre folgende Punkte:



Punkt 1: Anthony Norman wurde zum Vorsitzenden gewählt

Punkt 2: Die Stimmberechtigten wurden gezählt und die Liste wurde genehmigt.

Punkt 3: Die Tagesordnung wurde angenommen.

Punkt 4: Ove Ahlstrand wurde gewählt, um das Protokoll der Hauptversammlung zu

führen.

Punkt 5: Die Sitzung wurde gemäß den Statuten des Unternehmens einberufen.

Punkt 6: Die Konzernabschluss wurde von dem Wirtschaftsprüfer Per-?.ke Bergstrand

vorgelegt.

Punkt 7:

a) Der Konzernabschluss und die Bilanz wurden genehmigt.

b) Die Dispositionen wurden wie vorgeschlagen genehmigt.

Die Vorstandsmitglieder und CEOs wurden für das Geschäftsjahr 2015 entlastet.

Punkt 8: Es wurde beschlossen, die Anzahl der Vorstandsmitglieder und des

Abschlussprüfers ohne weitere Änderungen zu belassen.

Ziffer 9: Es wurde beschlossen, dass die Direktoren keine Vergütung für das Jahr

2015 erhalten und dass der Abschlussprüfer gemäß der geleisteten Stunden

bezahlt wird.

Punkt 10: Dominic Berger und Philip Reid haben die Wiederwahl abgelehnt. Joao de

Saldanha wurde wiedergewählt und die Aktionäre wählten Matt Connelly, Wayne

Lochner und Alberto Cuellar als neue Direktoren.

Punkt 11: Der Vorschlag wurde genehmigt

Punkt 12: Die Sitzung beschloss, den Namen des Unternehmens in Stockholm IT

Ventures oder mit geringfügigen Abweichungen davon zu ändern.

Punkt 13: Der Vorschlag wird genehmigt

Punkt 14: Die Aktionäre beschlossen, die Mindestanzahl der Aktien der

Gesellschaft auf 365 000 000 und die maximale Anzahl der Aktien auf 1 460 000

000 zu erhöhen.

Punkt 15: Die Sitzung wurde bis Freitag, den 10. Februar 2017, bis 17:30 Uhr MEZ

unterbrochen.

Die Sitzung wurde am Freitag, den 10.2.2017 17:30, wieder aufgenommen und

abschließende Buchprüfungsbereinigungen wurden genehmigt.

Auf der folgenden konstitutionellen Vorstandssitzung beschlossen die Direktoren,

Matt Connelly zum Vorsitzenden zu ernennen. Matts Hintergrund

Ist in der Online-Marketing-und Software-Entwicklung und er wird die Speerspitze

Marketing-und Entwicklungsaktivitäten sein, sowie die Verbesserung der

Kommunikation und Interaktion mit den Aktionären vorantreiben.

Wir danken Dominic Berger und Philip Reid für die geleistete Arbeit, und freuen

uns auf ein neues operatives Team aus Vertretern der neu erworbenen

Tochtergesellschaften einschließlich derer des wachsenden IT-Portfolios.

"Der neue Vorstand ist sehr repräsentativ und stark, um unsere Vorwärts-

Strategie voranzutreiben ", sagte Anthony Norman, CEO, und fügte hinzu:" Wir

fühlen uns sehr wohl mit den Fähigkeiten des neuen Boards, Mehrwert in allen

Wirtschaftbereichen zu erzielen, die wir jetzt und in Zukunft betreiben werden."



Trig Social Media AB wird die Veröffentlichung von mehr spezifische Nachrichten

betreiben, wie sie in den kommenden Tagen und Wochen anfallen.



About Trig Social Media AB (Publ.)

Trig Social Media (Publ.) is a global social media platform provider who has

designed a range of social user-engagement product applications such as Trig.com,

Trig Money, Momentik by Trig and HeyHey. The global growth of the company's

product applications is being developed directly with users as well as via

country Franchisees, affiliates, and ambassadors.



Risk Disclaimer

The directors of TRIG accept responsibility for the information contained in

this announcement relating to TRIG. To the best of the knowledge and belief of

the directors of TRIG (who have taken all reasonable care to ensure such is the

case), the information contained in this announcement is in accordance with the

facts and does not affect the import of such information.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

Diese Übersetzung wird lediglich zum besseren Verständnis mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine

Verantwortung oder Haftung weder für den Inhalt, für die Richtigkeit, der

Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus

Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder

Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf der

Firmenwebseite!



Company Contact:

Trig Social Media AB

Anthony Norman, Managing Director

Phone: +46 (0) 40-60 60 284

Fax: +46 (0) 40-692 92 52

Email: info@trig.com

S - 131 28 Nacka Strand

Sweden



Investor Relations Contact:

Noack Consult & PARTNERS

Phone: +49 (0) 173 6793092

Email: pnconsult@yahoo.de



(Ende)



Aussender: Trig Social Media AB

Adresse: PO Box 1268, 13128 Nacka Strand

Land: Schweden

Ansprechpartner: Anthony Norman

Tel.: +46 40 6060284

E-Mail: anthony.norman@trig.com

Website: www.trig.com



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1486999800204



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 13, 2017 10:30 ET (15:30 GMT)