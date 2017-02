Die Trump-Rallye hat vorest eine Ende genommen, speziell beim Dax. Jetzt wäre eine Korrektur bis auf 11.000 Punkte gesund um wieder neuen Anlauf zu nehmen. Marktexperte Georg Rankers sieht durchaus Potenzial bis auf 12.400 Punkte beim Deutschen Leitindex. Natürlich sind politische Unsicherheiten gegeben und nicht zu vergessen. Egal ob es die anstehenden Wahlen in der EU sind oder auch die konjunkturelle Schieflage in Italien. Worauf Sie sich einstellen sollten und wie der Markt reagiert, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Georg Rankers die Schwierigkeiten in Italien mit maroden Banken und einer schwachen Konjunktur und die "kreativen" Auswege der Italiener.