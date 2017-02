Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Palfinger -0,95% auf 33,5, davor 7 Tage im Plus (9,1% Zuwachs von 31 auf 33,82), KTM Industries -0,86% auf 5,75, davor 7 Tage im Plus (7,17% Zuwachs von 5,41 auf 5,8), S Immo 0% auf 11,42, davor 4 Tage im Plus (4,96% Zuwachs von 10,88 auf 11,42), AMS -2,53% auf 44,35, davor 4 Tage im Plus (34,02% Zuwachs von 33,95 auf 45,5), BKS Bank Stamm+2,02% auf 17,7, davor 4 Tage ohne Veränderung , Telekom Austria -1,07% auf 5,805, davor 3 Tage im Plus (2,21% Zuwachs von 5,74 auf 5,87), Sanochemia 0% auf 1,72, davor 3 Tage im Plus (3,61% Zuwachs von 1,66 auf 1,72), Rosenbauer -1,09% auf 54,4, davor 3 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 53,06 auf 55). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Vipshop (bester mit 3,14%), AMS...

Den vollständigen Artikel lesen ...