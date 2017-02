Norbert Lammert findet wiederholt außergewöhnlich deutliche Worte zur Weltlage. Der Bundestagspräsident kritisiert Erdogan für seinen "Putsch" gegen die demokratische Verfassung und Trump für seinen Protektionismus.

Bundestagspräsident Norbert Lammert hat Präsident Recep Tayyip Erdogan einen "Putsch gegen die eigene Verfassung" vorgeworfen. In der Türkei hätten im vergangenen Jahr zwei Putschversuche hintereinander stattgefunden, sagte der zweithöchste Mann im Staat am Montag bei einer Veranstaltung zur Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin. Zunächst sei der Militärputsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung gescheitert. Anschließend habe es einen "Putsch der gewählten Regierung ...

