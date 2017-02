Die gemeinnützigen Beiträge entsprechen 1,2 Prozent der vom Unternehmen im Jahre 2016 erwirtschafteten operativen Erträge.

Die Coca-Cola Foundation und die Coca-Cola Companyhaben im Jahr 2016 gemeinsam mehr als 106 Millionen US-Dollar an mehr als 230 Organisationen gespendet. Diese Spenden gehen direkt an gemeinnützige Organisationen in mehr als 200 Ländern und Regionen, wobei rund 97 Prozent der Zuwendungen auf die Kernprioritäten der Coca-Cola Company für Nachhaltigkeit in den Bereichen Frauen, Wasser und Gemeinwohl fokussiert sind.

Der im Jahr 2016 gespendete Betrag entspricht 1,2 Prozent des im Jahr 2016 vom Unternehmen erwirtschafteten operativen Ertrages und übertrifft dessen öffentliche Selbstverpflichtung, jedes Jahr mindestens 1 Prozent des erzielten operativen Ertrages zu spenden. Seit 1984 hat die Coca-Cola Foundation weltweit insgesamt rund 909 Millionen US-Dollar an Organisationen und Gemeinschaften gespendet.

"Es ist eine Ehre, die Ziele so vieler verdienter und einflussreicher Organisationen zu unterstützen", erklärte Helen Smith Price, Präsidentin der Coca-Cola Foundation und Vizepräsidentin für Global Community Affairs der Coca-Cola Company. "Nur wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir das Leben verändern und einen sinnvollen Wandel überall auf der Welt herbeiführen."

Die Spenden des Jahres 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

Die Coca-Cola Foundation vergab 72 Millionen US-Dollar in den folgenden Bereichen: 7 Millionen US-Dollar für die Unterstützung von Initiativen zur Gleichstellung von Frauen, 27 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Wasser- und Umweltinitiativen und 38 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von gemeinnützigen Initiativen einschließlich Bildung, Jugendförderung, HIV/AIDS, Kunst und Kultur sowie humanitäre und Katastrophenhilfe.

Darüber hinaus spendete die Coca-Cola Company 34 Millionen US-Dollar an Mitteln und Sachspenden für gemeinnützige Veranstaltungen und Programme weltweit.

Um die vollständige Liste der Spendenempfänger des Jahres 2016 anzuzeigen, klicken Sie bitte hier. Um diese Daten als Kurzvideos und Infografiken anzuzeigen, klicken Sie bitte hier. Erfahren Sie mehr über die Giving Back-Kampagne von Coca-Cola.

Über The Coca-Cola Foundation

The Coca-Cola Foundation ist der globale philanthropische Arm der The Coca-Cola Company. Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 hat die Stiftung über 900 Millionen US-Dollar an Zuschüssen für nachhaltige gemeinnützige Initiativen rund um die Welt zugeteilt. Weitere Informationen über The Coca-Cola Foundation finden Sie unter www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation.

Über The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist der weltweit größte Getränkehersteller und erfrischt Verbraucher mit über 500 Marken mit oder ohne Kohlensäure sowie mehr als 3.800 verschiedenen Getränken. Angefangen bei Coca-Cola mit ihrem hohen Wiedererkennungswert eine der wertvollsten Marken der Welt umfasst das Portfolio unseres Unternehmens 20 milliardenschwere Marken, von denen 18 als Optionen mit reduziertem oder niedrigem Kaloriengehalt oder ganz ohne Kalorien erhältlich sind. Zu unseren milliardenschweren Marken zählen Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, DelValle, Georgia und Gold Peak. Dank des größten Vertriebssystems der Welt für Getränke sind wir Anbieter Nr. 1 für Getränke mit und ohne Kohlensäure. Verbraucher in mehr als 200 Ländern genießen jeden Tag mehr als 1,9 Milliarden Einheiten unserer Getränke. Mit unermüdlichem Einsatz für die Entwicklung nachhaltiger Gemeinwesen konzentriert sich unser Unternehmen auf Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen, zur Schaffung eines sicheren und integrativen Arbeitsumfeldes für unsere Angestellten sowie zur besseren wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinwesen, in denen wir tätig sind. Gemeinsam mit unseren Abfüllpartnern gehören wir mit mehr als 700.000 Systemangestellten zu den zehn größten privaten Arbeitgebern der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Coca-Cola Journey auf www.coca-colacompany.com, folgen Sie uns auf Twitter unter twitter.com/CocaColaCo, lesen Sie unseren Blog "Coca-Cola Unbottled" unter www.coca-colablog.com, oder finden Sie uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

