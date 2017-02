Berlin (ots) - Aus Berliner Sicht ist keine andere Lösung denkbar, als die Gehälter der Erzieher in der Hauptstadt auf das gleiche Niveau zu heben, das ihre bei den Kommunen in Brandenburg und anderswo angestellten Kollegen vor knapp anderthalb Jahren erstreikt haben. Erzieher sind rar, der Bedarf überall riesig, also muss Berlin bei der Bezahlung gleichziehen. Dass die Spezialisten für frühkindliche Bildung in Deutschland generell zu niedrig entlohnt werden, wird auch gerne beklagt. Da hilft nur eine Lohnerhöhung. Wenn darüber hinaus den angestellten Lehrern die Gehälter auf das Niveau der beamteten Kollegen in anderen Ländern erhöht wird, wäre der wichtigste Konflikt der vergangenen Jahre an Berlins Schulen entschärft. Die Eltern und ihre Kinder werden dankbar sein.



