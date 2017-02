So hoch waren die Apple-Aktien noch nie: Bei 133,29 Dollar standen die Anteilsscheine am Montag bei Börsenschluss. Investoren hoffen auf das zehnjährige Jubiläum des erfolgreichen iPhones in diesem Jahr.

Die Erwartung starker Verkäufe beim nächsten iPhone-Modell hat die Apple-Aktie schon jetzt auf ein Rekordhoch getrieben. Das Papier schloss am Montag bei 133,29 Dollar und übertraf damit den bisher höchsten Schlusskurs von 133 Dollar aus dem Februar 2015.

Apple erreichte damit einen Börsenwert von knapp 700 Milliarden Dollar (rund 657,6 Mrd Euro) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...