FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat der nachbörsliche Handel am Montagabend ganz im Zeichen von Bilfinger und Tui gestanden. Der Dienstleistungskonzern Bilfinger hatte am Abend eine neue Strategie bekannt gegeben, mittels derer das Unternehmen mittelfristig auf den Wachstumspfad zurückkehren will. Die Aktie wurde daraufhin 3,5 Prozent fester gestellt. Die ebenfalls veröffentlichten Geschäftszahlen hätten vor dem Hintergrund der Neuausrichtung nicht sonderlich interessiert, so der Marktteilnehmer weiter. Der Reisekonzern Tui hat einen Käufer für seinen Spezialreiseanbieter Travelopia gefunden. Dieser Umstand und die bestätigte Prognose des Unternehmens verhalfen dem Wert zu einem Aufschlag von 2,3 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.777 11.774 unverändert ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 13, 2017 16:36 ET (21:36 GMT)

