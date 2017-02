Während der Club Med im Schuldensumpf versinkt, macht Schäuble den Sparmeister. Doch das Ersparte fließt in den Süden während bei den deutschen Arbeitsdrohnen die Schrauben angezogen werden. Eigentlich dürfte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 100 Mrd. neue Schulden im Jahr machen. Das entspräche etwa 3% des BIP und ist laut Maastricht-Vertrag erlaubt - ein Vertrag, an dem sich in der Eurozone sowieso kaum ...

