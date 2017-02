Vor der Gouverneurswahl in Jakarta fordern Islamisten die Abwahl des christlichen Amtsinhabers. Ihrer Meinung nach dürfen nur Muslime politisch Verantwortung übernehmen. Auch Präsident Jokowi ist im Visier der Radikalen.

Mit dunklen Plastiksandalen stapft Dharma Diani über die Trümmer, die früher ihr Zuhause waren. Ihr Haus stand in einem Armenviertel im Norden der indonesischen Hauptstadt. Doch im April vergangenen Jahres wurde es zerstört - auf Anweisung von Jakartas Gouverneur Basuki Tjahaja Purnama, der in den vergangenen Jahren Tausende Slumbewohner vertrieb und dafür die Verschönerung der Stadt und den Hochwasserschutz als Gründe angab. "Mein Gouverneur hat mich im Stich gelassen", sagt Diani, die ein langes türkises Kopftuch trägt und seit dem Abriss in einer Notunterkunft lebt. Von den Behörden habe sie keine Entschädigung erhalten. Dafür kamen Vertreter der Islamischen Verteidigungsfront - einer radikalen Islamistenorganisation, die unter dem Kürzel FPI bekannt ist - und verteilten Nahrungsmittel und Matratzen unter den Vertriebenen.

Nicht nur bei den Slumbewohnern sehen sich islamische Hardliner in Indonesien im Aufwind. In dem bevölkerungsreichsten mehrheitlich muslimischen Land der Welt, das bislang für seine gemäßigte Auslegung des Islam bekannt war, soll ihrer Meinung nach künftig die Scharia gelten. Mit Massenkundgebungen in der Hauptstadt ringen die Radikalen um politischen Einfluss. Sie haben ein klares Feindbild: Jakartas christlichen Gouverneur, der sich bei den Lokalwahlen am Mittwoch um eine weitere Amtszeit bewirbt und als enger Verbündeter von Präsident Joko Widodo gilt.

Mehr als 100.000 Menschen - darunter viele FPI-Anhänger - versammelten sich am Wochenende vor der Istiqlal-Moschee, dem größten islamischen Gotteshaus Südostasiens, im Zentrum Jakartas und forderten unverhohlen, Religion zu einem entscheidenden politischen Auswahlkriterium zu machen. Einer der Veranstalter der Kundgebung, die offiziell als gemeinsames Gebet präsentiert wurde, ließ die Teilnehmer schwören, Allah und den Islam mit ihrem Leben zu verteidigen. "Mein Anführer soll ein Muslim sein", ...

