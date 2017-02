Mit einem festen Wochenschlusskurs oberhalb einer markanten Widerstandszone beendete das Wertpapier des Pharmakonzerns Sanofi seine abgelaufene Handelswoche und schraubt sich im Montagshandel gleich weiter empor. Weitere Kursgewinne dürften nun folgen und machen ein Lon- Investment durchaus attraktiv.

Zwischen August 2015 und grob Anfang 2016 tendierte die Aktie von Sanofi in einem kurzfristigen Abwärtstrend und setzte bis in den Bereich von 65,37 Euro zurück. Anschließend startete eine nahezu einjährige Stabilisierungsphase in diesem Bereich, die sich zwischen den Jahrestiefs von 65,37 und auf der Oberseite 79,00 Euro abgespielt hat. Bis zum Ende der vergangenen Handelswoche hielt sich der Wert noch in dieser Schiebephase auf, konnte aber im Freitagshandel mit einem deutlichen Kurssprung darüber die Konsolidierung auflösen und somit ein größeres Kaufsignal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...