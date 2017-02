FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OD6C XFRA DE000A0RHE28 WBG-D-FDS SMA.+MIDC.DTL R 1.310 EUR

LXAP XFRA LU0081500794 ALL.GI.III-AL.EM.EUR.A EO 0.911 EUR

U2IP XFRA DE0009848424 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 0.040 EUR

EZTJ XFRA DE0005317333 HANNOVERSCHEMAXINVEST 0.760 EUR

EZTG XFRA DE0005317325 HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST 0.840 EUR

EZT7 XFRA DE0005317317 HANNOVERSCHEBASISINVEST 0.410 EUR

UIG8 XFRA DE0005317135 ACATIS 5 STERNE-UNIV.-FDS 0.400 EUR

GEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.658 EUR

U2IG XFRA DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALU.UI A 0.720 EUR

OSR XFRA DE000LED4000 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1.000 EUR

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.117 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.155 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.620 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.104 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.085 EUR

NRT XFRA US8810052014 TERRA NITROGEN COM.UTS 1.146 EUR

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.070 EUR

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.647 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.179 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.176 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.294 EUR

UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.282 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.038 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.376 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH PAPER INC. DL-,01 0.348 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.357 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.047 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.263 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.085 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.179 EUR

IFXA XFRA US45662N1037 INFINEON TECHNOLOGIES ADR 0.216 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.413 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.175 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.451 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.028 EUR