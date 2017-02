EANS-Adhoc: FACC AG / Robert Machtlinger wurde zum CEO der FACC AG bestellt

Der Aufsichtsrat der FACC AG hat in seiner Sitzung am 13. Februar 2017 Robert Machtlinger (49) zum neuen CEO des Konzerns bestellt. Robert Machtlinger geniest ein hohes Ansehen unter den Kunden, verfüge über ausgezeichnete Marktkenntnisse und sei intern wie extern ein Zeichen der Kontinuität und Stabilität, so Ruguang Geng, Aufsichtsratsvorsitzender der FACC AG. Weiters konnte Robert Machtlinger im bisherige Verlauf des Geschäftsjahres wesentliche Weichen für die zukünftige Entwicklung der FACC AG stellen. Robert Machtlinger wird als neuer Vorstandsvorsitzender auch die Produktionsverantwortung tragen. "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Team die Entwicklung der FACC AG erfolgreich voranzutreiben und den eingeschlagenen Weg der vergangenen Monate konsequent fortzusetzen", betont Robert Machtlinger.

