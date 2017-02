Von Willa Plank und Benjamin Krieger

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In Asien geben die Aktienkurse am Dienstag überwiegend leicht nach. Am Nachmittag gibt die Chefin der Federal Reserve, Janet Yellen, den halbjährlichen Bericht zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats. Vor diesem mit Spannung erwarteten Auftritt gehen Investoren keine größeren Risiken mehr ein. In Schanghai gibt der Leitindex um 0,3 Prozent auf 3.206 Punkte nach.

In Tokio verliert der Nikkei-Index 0,8 Prozent auf 19.301 Punkte, belastet auch von Hiobsbotschaften von Nikon und Toshiba. Die Aktien des Kameraherstellers Nikon brechen um fast 15 Prozent ein. Nikon prognostiziert für das Ende März endende Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 9 Milliarden Yen. Das sind 3 Milliarden Yen mehr als das Unternehmen ursprünglich erwartet hatte. Als Grund nennt das Unternehmen eine schwächere Nachfrage nach Digitalkameras und höhere Kosten für die Restrukturierung.

Toshiba verlieren 6,4 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik wollte am Mittag (Ortszeit) die Geschäftszahlen für die Monate Oktober bis Dezember veröffentlichen, musste das jedoch verschieben. Auf der Website teilte der Konzern lediglich mit, er sei nicht in der Lage, die Daten termingerecht zu veröffentlichen. Einer Sprecherin der Tokioter Börse zufolge droht dem Unternehmen nun sogar ein De-Listing, eine Streichung der Aktie vom Kurszettel.

US-Dollar wird vor Yellens Anhörung verkauft

Yellens Anhörung könnte neue Aufschlüsse darüber geben, wie sie über die finanzpolitischen Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump und möglicherweise auch seine Agenda zur Deregulierung denkt. Der US-Dollar gibt im asiatischen Handel gegen den Yen und den Euro leicht nach. Zum Yen ist der Dollar auf 113,30 gefallen, nachdem er im europäischen Handel am Montag noch mit mehr als 114 Yen bezahlt worden war.

Sollten die Aussagen von Yellen auf eine Zinserhöhung im März hindeuten, erwartet Yuzo Sakai von Tokyo Forex & Ueda Harlow einen wieder steigenden Dollar. Zum Yen dürfte der Greenback in diesem Fall wieder über 114 zulegen.

In Japan ist die Industrieproduktion im Dezember um 0,7 Prozent gestiegen. Vorläufige Zahlen lauteten auf eine Zunahme von 0,5 Prozent. Allerdings sind die Auslieferungen stärker zurückgegangen als ursprünglich berichtet, und die Lager für Industriegüter haben sich stärker gefüllt. Das im Verein mit dem etwas festeren Yen könnte den japanischen Aktienmarkt etwas bremsen.

An den asiatischen Rohstoffbörsen legen die Preise für Rohöl, Eisenerz und Kupfer leicht zu. Ein Fass der US-Sorte WTI verteuert sich leicht auf knapp 53 US-Dollar.

In China sind die Verbraucherpreise im Januar um 2,5 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Vor dem chinesischen Neujahrsfest hatten vor allem die Preise für Lebensmittel zugelegt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.755,20 -0,10% +0,98% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.300,51 -0,82% +0,97% 07:00 Kospi (Seoul) 2.074,88 -0,18% +1,95% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.206,41 -0,32% +3,31% 08:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) 1.974,40 0% +3,81% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.664,81 -0,19% +7,23% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.071,90 -1,28% +6,64% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.707,16 -0,18% +3,99% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.35 % YTD EUR/USD 1,0620 +0,2% 1,0597 1,0639 +1,0% EUR/JPY 120,34 -0,2% 120,55 120,95 -2,1% EUR/GBP 0,8465 +0,1% 0,8459 0,8504 -0,7% GBP/USD 1,2546 +0,1% 1,2527 1,2511 +1,7% USD/JPY 113,33 -0,4% 113,75 113,68 -3,1% USD/KRW 1137,85 -1,0% 1149,75 1151,34 -5,8% USD/CNY 6,8737 -0,1% 6,8815 6,8820 -1,0% USD/CNH 6,8627 -0,2% 6,8744 6,8778 -1,6% USD/HKD 7,7596 +0,0% 7,7591 7,7590 +0,1% AUD/USD 0,7675 +0,5% 0,7639 0,7671 +6,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,99 52,93 +0,1% 0,06 -3,1% Brent/ICE 55,65 55,59 +0,1% 0,06 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,84 1.225,63 +0,3% +4,21 +6,8% Silber (Spot) 17,89 17,83 +0,3% +0,06 +12,3% Platin (Spot) 1.001,15 998,00 +0,3% +3,15 +10,8% Kupfer-Future 2,80 2,78 +0,6% +0,02 +11,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/bek/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2017 01:03 ET (06:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.