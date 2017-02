DAIDaimler verkauft in den USA wegen schwacher Nachfrage ab September 2017 keine Smart-Autos mit Benzinmotoren mehr, FAZ, S. 22 GBFBilfinger will mit neuer Strategie zurück auf Wachstumskurs GMM (VB +3,5%) Abwehrkampf gegen Hastor: Grammer verhandelt mit Ningbo über Beteiligung GSC1GESCO zieht nach Neunmonatszeitraum Fazit und gibt positiven Ausblick für das neue Geschäftsjahr HEI (VB -2,5%) Heidelbergcement - 2016 Umsatz 15,166 Mrd (Prog 17,344) , oper Erg 1,984 Mrd (Prog 2,153) , EBITDA 2,939 Mrd (Prog 3,254) SHASchaeffler setzt auf Chinas Elektromobilität, Interview mit Vorstandschef Klaus Rosenfeld, FAZ, S. 19 TUI1Tui will Spezialreisesparte an Finanzinvestor KKR verkaufen Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen...

